Vrouw vlucht bloedend café binnen: partner riskeert 1 jaar cel

De 40-jarige Jeroen W. uit Turnhout had op 9 april van dit jaar een hele dag en een stuk van de nacht op café gezeten. Toen hij in de ochtend van 10 april dronken thuiskwam, liep het mis. “Hij is dronken thuisgekomen en is uit het niks beginnen slaan op zijn vriendin. Het slachtoffer is naar een naburig café gevlucht. Toen ze daar toekwam, zaten haar gezicht en kledij volledig onder het bloed. De politie trof W. even later zwaar onder invloed van alcohol en drugs aan”, zegt openbaar aanklager Patti Broeckx.