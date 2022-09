Vrouw smokkelt hasj binnen in gevangenis van Turnhout

De vrouw liep tegen de lamp bij een controle in de gevangenis. Ze had een blokje van 100 gram hasj verstopt onder haar trui en dat had de drugshond snel geroken. Volgens het parket was het de vriend van de vrouw die haar had gevraagd om de hasj mee te brengen. “We vonden in haar gsm-toestel ook een foto van een handgeschreven briefje over handel in drugs”, zegt Claire Cuypers van het parket. “Wat we ook schrijnend vinden, is dat de vrouw haar minderjarige kinderen die dag alleen had achtergelaten in het appartement.”