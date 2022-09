Vrouw (44) vrijgesproken voor poging tot doodslag op (ex-)partner

Turnhout Honderdste speeltoe­stel van Turnhoutse start-up krijgt plekje in nieuwe kinderop­vang De Regenboog

Freinetschool De Regenboog huisvest sinds kort een eigen kinderopvang, in nauwe samenwerking met de stad. Om de kinderen er alle kansen te geven om vrij te spelen, te klimmen en te bouwen, kocht het stadsbestuur een nieuw speelelement aan van de lokale start-up Hop Up. En laat dat nu net het honderdste exemplaar zijn dat al een plekje kreeg in ons land. “De cirkel is rond, want op deze school hebben we ook ons allereerste prototype getest”, blikt speelarchitect Eva Maréchal terug.

21 september