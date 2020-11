Vrouw (42) uit Mol in levensgevaar na ontploffing in stacaravan op camping Baalse Hei in Turnhout

turnhout Uitbater van Stadscafé en café Leffe: “Beter open met beperkin­gen dan dicht, maar we willen ook niet ten koste van alles openen”

17 november Erik Van Geirt, uitbater van het Stadscafé en café Leffe in Turnhout, geeft de hoop op een heropstart van de horeca dit jaar nog niet op. “Als we onder de grens van besmettingen zitten die de virologen vooropstellen, zie ik niet in waarom we niet zouden kunnen opengaan. Maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken.”