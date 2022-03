Vroedvrouw Irina helpt Oekraïense vrouwen bevallen in Warschau: “Mijn zorghart bloedt als ik die schrijnende beelden zie”

TurnhoutVroedvrouw Irina Coomans, opleidingshoofd vroedkunde aan de Thomas More Hogeschool in Turnhout, trekt volgende week samen met tal van Nederlandse vroedvrouwen richting Warschau. In de Poolse hoofdstad zullen ze zwangere en zopas bevallen vluchtelingen uit Oekraïne ondersteunen bij hun bevalling en kraamperiode. “Stel je voor dat je een kindje moet baren in een schuilkelder met honderden mensen om je heen. Als vroedvrouwen kunnen we dat niet laten gebeuren”, zegt ze.

Bevallen zonder begeleiding van een gynaecoloog en vroedvrouw, we kunnen het ons moeilijk inbeelden in België. Toch is dat de harde realiteit die veel Oekraïense vluchtelingen nu doormaken. “Er is heel wat medisch personeel aanwezig op de opvanglocaties voor vluchtelingen, maar eigenlijk zijn er geen vroedvrouwen. En de weinige vroedvrouwen die er zijn, beschikken momenteel niet over het medische materiaal dat ze nodig hebben om een bevalling veilig te laten verlopen”, zegt vroedvrouw Irina Coomans. “Momenteel bevalt slechts 20 procent van de Oekraïense vrouwen in een ziekenhuis, terwijl dat voor de oorlog bijna 100 procent was. Thuisbevallingen kennen ze daar niet zo.”

De oorlog in Oekraïne zorgde dus voor heel wat bijkomstige onzekerheden en gevaren voor zwangere vrouwen en jonge moeders. “De veilige omgeving van het ziekenhuis is plots weggevallen. Vrouwen moeten bevallen in een schuilkelder, met honderden mensen om zich heen. Ze kunnen hun kindje niet medisch laten onderzoeken en er is niemand om hen te helpen bij de borstvoeding. In Oekraïne geven ze namelijk vaak flessenvoeding, maar momenteel is er niet altijd schoon water voorhanden. Hoe moeten zij dan hun kindje voeden? Kortom, de nood is erg hoog”, zegt de vroedvrouw.

Bevallingspakketten

Irina kon niet langer machteloos toekijken en besliste om samen met haar Pools-Nederlandse collega Magda Stankiwiccz een warme oproep te lanceren voor medisch materiaal. “Al wat je nodig hebt voor een hygiënisch verantwoorde en veilige bevalling: wegwerp partussets, hechtmateriaal, desinfectiemiddelen, gaaskompressen, kraamverband, etc. Al dat materiaal sorteren we in bevallingspakketten. Daarbij is ook een handleiding in het Oekraïens voorzien zodat ook leken alle basisinfo hebben om een bevalling veilig te begeleiden”, vertelt Irina.

Quote Er is heel wat medisch personeel aanwezig op de opvangloca­ties voor de vluchtelin­gen, maar eigenlijk zijn er geen vroedvrou­wen. Irina Coomans

De oproep kon alvast op massale steun rekenen van onder meer (oud-)vroedvrouwen, verloskundigen, apothekers en thuiszorgwinkels. Ook de GoFundMe-pagina voor financiële donaties heeft ondertussen zijn doel van 1.000 euro ruimschoots overschreden. “Ondertussen hebben we al een vrachtwagen vol, echt ongelooflijk. Met de donaties die we ontvangen, kopen we spullen voor de pakketten. We willen vertrekken met op zijn minst vijfhonderd van die bevallingskits voor medici en niet-medici. En allerlei andere dingen die zwangeren en kraamvrouwen goed kunnen gebruiken.” Zo worden er ook luiers en kleding voor pasgeborenen ingezameld.

Spreekuur

Irina en Magda brengen overigens niet alleen bevallingssets naar Polen, maar zullen ook spreekuren houden. “We hebben in Warschau afgesproken met de Well Born Association, een Poolse beroepsvereniging voor zelfstandige verloskundigen. We gaan met de hulp van onze Poolse partners ter plaatse bekijken waar en hoe we het best kunnen helpen. Zo kunnen we pasgeborenen en hun moeders medisch opvolgen en natuurlijk ook bevallingen begeleiden, mocht dat nodig zijn”, zegt Irina. “De situatie daar is gewoonweg zo schrijnend. Mijn zorghart bloedt als ik die beelden zie. Ik moest íéts doen.”

Volledig scherm Irina (rechts) wordt bijgestaan door kinderverpleegkundige en Thomas More-docent Annelies en de Oekraïnse Natalia die zal tolken. © RV

Studenten

Veel van Irina’s studenten stonden meteen te springen om hun docent te vergezellen, maar Irina zag dat niet zitten. “We gaan niet tot aan de Oekraïense grens zoals eerst de bedoeling was, maar het is nog altijd gevaarlijk. Als docent ben ik verantwoordelijk voor mijn studenten en in Warschau wordt dat nogal moeilijk. Vandaar dat zij niet mee zullen komen, hoe graag ze dat ook wilden”, vertelt Irina. “Maar ik ben wel trots op hen: hun zorghart zit op de juiste plaats. Velen van hen hebben zelfs hun huis opengesteld als inzamelpunt en zullen aanstaande zondag ook komen helpen bij het sorteren. Ook de directie van Thomas More ondersteunt de actie. Het is heel mooi om te zien dat zo veel mensen dit project hebben omarmd.”

Steun

Heb jij nog bruikbaar medisch materiaal of kom je graag helpen tijdens het sorteermoment op zondag 27 maart (12-16 uur), meld je dan zeker aan op de Facebookpagina ‘Verloskundigen voor verloskundigen in Oekraïne’. Wil je de actie graag financieel ondersteunen? Laat dan een donatie achter op de GoFundMe-pagina.

Volledig scherm Er wordt opnieuw een lading medisch materiaal afgeleverd aan Thomas More Hogeschool in Turnhout. © rv