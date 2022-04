Vroedvrouw Irina brengt verslag uit vanuit ziekenhuis in Polen: "Hun toestand wordt steeds schrijnender”

TurnhoutVroedvrouw Irina Coomans, opleidingshoofd vroedkunde aan de Thomas More Hogeschool in Turnhout, is donderdag geland in Warschau. Samen met enkele Nederlandse collega’s brengt ze hulppakketten naar Poolse vroedvrouwen, zwangere en pas bevallen vluchtelingen. “De noodzaak die we allemaal voelen om deze vrouwen en onze Oekraïense collega-vroedvrouwen te helpen is groot”, zegt Irina vanuit de Poolse hoofdstad.

De schrijnende beelden van de Oekraïense vluchtelingen laten niemand onberoerd, ook Irina Coomans niet. Als vroedvrouw kon ze niet langer aan de zijlijn blijven staan, wanneer duizenden Oekraïense zwangere en zopas bevallen vrouwen medische hulp nodig hebben. Daarom lanceerde ze samen met Pools-Nederlandse collega Magda Stankiwiccz een warme oproep aan vroedvrouwen, verloskundigen, ziekenhuizen en apotheken om medisch materiaal te doneren. Afgelopen weekend verdeelden ze de ingezamelde spullen samen met talloze vrijwilligers in bevallingspakketten om Poolse vroedvrouwen het materiaal te bieden dat ze nodig hebben en de Oekraïense vrouwen te ondersteunen bij hun bevalling en kraamperiode. Daarnaast trekken de dames samen met enkele collega’s zelf ook naar Warschau om ter plaatse hun steentje bij te dragen.

Volledig scherm Een van de Oekraïense vroedvrouwen die erg blij is met de bevallingspakketten. © RV

Een lach en een traan

Donderdag landde de groep in Warschau. ‘s Avond werden ze ontvangen door de vroedvrouwen van de Well Born Association, een Poolse beroepsvereniging voor zelfstandige verloskundigen. “Zij werken hier dagelijks met de grote toestroom van zwangere vrouwen die moeten bevallen en kraamvrouwen met hun pasgeboren. De verhalen en de foto’s van de vroedvrouwen uit Oekraïne raakten ons heel erg. De avond was letterlijk met een lach en een traan. We kenden elkaar hiervoor alleen via mail of telefoon, maar we hadden meteen een band”, vertelt Irina. “De noodzaak die we allemaal voelden om deze vrouwen en onze Oekraïense collega-vroedvrouwen te helpen is groot. Deze samenwerking zetten we ook na onze terugkomst zeker voort.”

Volledig scherm Het centraal station van Warschau doet momenteel dienst als opvangkamp voor Oekraïense vluchtelingen. © RV

Maar de dames vliegen pas zondag terug naar huis en hebben dus nog heel wat werk voor de boeg, zeker nu de situatie zo nijpend is. “Vrijdagochtend hebben we een bezoek gebracht aan een lokaal ziekenhuis waar momenteel veel Oekraïense vrouwen bevallen. De toestroom is zo groot dat ook het ziekenhuis maar beperkt hulp kan bieden”, vertelt ze vanuit Polen. De Nederlandse vroedvrouwen konden echter zelf nog niet aan de slag gaan. Daarvoor moesten nog zaken geregeld worden in een van de opvanglocaties. De hartverscheurende toestanden die ze daar zagen, blijven hen achtervolgen. “De opvangkampen zitten overvol... Stel je eens voor dat je met je kinderen op de vlucht moet slaan en uiteindelijk zonder man en met al je bezittingen in één enkele tas in een station verblijft?”

Niet-medici

De groep laat zich echter niet uit het lood slaan en maakt er het beste van. Vrijdagnamiddag zaten ze daarom samen om bevallingspakketten klaar te maken die nog verder doorreizen naar Oekraïne. “Daar zit ook een vertaling bij voor niet-medici zodat zij indien nodig een bevalling kunnen begeleiden”, legt Irina uit. “De toestand in Oekraïne voor deze groep wordt echt steeds schrijnender. Het materiaal is gewoonweg op”, zucht ze. Wegens veiligheidsredenen gaan de vroedvrouwen zelf niet naar Oekraïne. Daarom steken ze waar ze maar kunnen de handen uit de mouwen in Polen. “We hebben ons vrijdagmiddag alvast aangemeld als vrijwilligers in het centraal station van Warschau, waar veel vluchtelingen worden opgevangen. Zaterdag gaan we er aan de slag”, laat ze nog weten.

Volledig scherm De vroedvrouwen maken ook pakketten voor pasgeborenen. © RV

Volledig scherm Een pakket voor vrouwen in hun kraamperiode. © RV

Volledig scherm De bevallingspakketten worden warm onthaald. © RV