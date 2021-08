Vrachtwagen met kranten betrokken in ongeval: bedeling in Kempen ernstig verstoord

Bij een ongeval op de Antwerpse ring is vannacht een vrachtwagen met kranten betrokken geraakt. De chauffeur is intussen aan de beterhand, maar door het ongeval is er ernstige vertraging in de bedeling in heel wat gemeenten in de Kempen. Onze diensten doen er alles aan om uw geliefde krant zo spoedig mogelijk in de dagbladhandel of de bus te krijgen.