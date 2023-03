VR-brillen, slimme lampen en vernuftige matrassen: Zorggroep Orion zet in op technologische innovaties om dementiezorg te verbeteren

Maar liefst een op vijf Belgen krijgt ooit de diagnose van dementie en met de vergrijzing van de samenleving en het grote personeelstekort in de zorg staan we daarom voor een bijzonder moeilijke uitdaging. Zorggroep Orion vat alvast de koe bij de horens en schakelt technologische innovaties in om haar dementiezorg te optimaliseren. Dat gaat van een slimme lamp die kan spreken tot een VR-bril die je laat ervaren hoe het is om dementie te hebben.

Momenteel lijden zo’n 200.000 mensen in België aan dementie, en dat gaat er niet op beteren. “Toch blijft het belangrijk om te beseffen dat mensen met dementie nog steeds mensen zijn. Mensen die plezier willen en kunnen maken, mensen die eigenlijk nog heel veel zelf kunnen doen mits ze de juiste ondersteuning krijgen”, zegt Luc Op de Beeck, voorzitter Zorggroep Orion. “Maar er heerst heel veel onbegrip en onwetendheid over. Mensen met dementie zijn verward, en daardoor ook vaak gefrustreerd. Vroeger werd die frustratie - of agressie in sommige gevallen - veelal onderdrukt met medicatie. Maar daar willen we van afstappen. We hebben daarom een totaal nieuwe visie op dementiezorg uitgewerkt.”

Quote Ons doel is om mensen met dementie zo zelfred­zaam mogelijk te houden en de overgang van huis naar woonzorg­cen­trum te versoepe­len Luc Op de Beeck, Voorzitter Zorggroep Orion

De hoekstenen van die visie zijn vroege detectie, zelfredzaamheid en een nieuw rusthuismodel. “We willen de mensen zo lang mogelijk thuis houden. Om dat haalbaar te maken, zetten we in op vroege detectie. Zodra we de eerste symptomen zien, kunnen we ingrijpen. Mantelzorgers zijn daarin de ideale ‘antennes’ om dat aan te geven en hulp te bieden. Zo komt er binnenkort ook medicatie op de markt, die dementie kan vertragen”, legt de voorzitter uit. “Daarnaast zijn er plannen voor een gloednieuw woonzorgcentrum ‘De Nieuwe Vliet’, waar bewoners met dementie in een soort ‘dorp’ zullen leven, in kleine huisjes die maximaal geïntegreerd worden in een zorgzame buurt. Het doel is om hen zo zelfredzaam mogelijk te houden en de overgang van huis naar woonzorgcentrum te versoepelen.”

Virtual reality

Daarnaast schakelt Zorggroep Orion ook de hulp van technologische innovaties in. Zo wordt momenteel in wzc De Vliet, een huis waar zestig mensen met dementie verblijven, onderzocht hoe dementiezorg nog beter kan, onder meer met technische snufjes. Het zorgpersoneel kan bijvoorbeeld zelf ervaren hoe het is om dementie te hebben dankzij een heuse VR-bril. “Op basis van de digitale vragenlijst ‘Kennismonitor Dementie’ ontwikkelden we een passend opleidingsprogramma om de kennis over dementie bij ons personeel te verbeteren”, legt Jan Cools uit, adviseur bij Orion voor strategie, kwaliteit en projecten. “De VR-bril is daar een onderdeel van. Aan de hand van een interactieve 360-gradensimulatie kruipt de deelnemer in de huid van iemand met dementie."

Volledig scherm Luc Op de Beeck, voorzitter van Zorggroep Orion, test de nieuwe VR-brillen uit. © Liese Demeulenaere

Sprekende lamp

Nog zo’n technologisch hoogstandje in wzc De Vliet is de Nobi-lamp. “Momenteel zijn er vijftien kamers uitgerust met deze slimme lampen. De lamp verlicht uiteraard de ruimte, maar ‘leert’ aan de hand van AI-technologie momenteel ook hoe onze bewoners zich gedragen in hun kamer”, legt Cools uit. “Wanneer de lamp registreert dat een bewoner uit bed wil stappen, wordt een automatisch nachtlicht aangeknipt. Wanneer de bewoner effectief rechtstaat, wordt de volledige kamer verlicht om valincidenten te voorkomen. Valt hij toch, dan wordt het zorgpersoneel meteen gewaarschuwd."

“Overigens kan onze slimme lamp ook spreken. Als de lamp een val detecteert, vraagt ze ‘Bent u gevallen?’. Als de bewoner dat bevestigt, dan krijgt het personeel een alarmmelding. Voor onze bewoners met dementie laten we die functie achterwege. Een sprekende lamp zou hen immers kunnen verwarren. Maar voor bijvoorbeeld serviceflats kan dat wel een zeer handig hulpmiddel zijn.”

Matrassensoren

Tot slot loopt er ook nog een pilootproject met Momo Bedsense. Deze dunne plaat leg je eenvoudigweg onder een matras en verzamelt zo tal van nuttige gegevens over de slaappatronen, -houdingen en -bewegingen van de bewoners. “De bewoners merken er niets van, maar dit staat ons wel toe kwalitatieve zorg te bieden op de plek waar het nodig is. Zo kunnen we op de app zien hoe lang iemand in bed ligt, of die altijd in dezelfde houding ligt of net heel onrustig is. Wat nu al heel nuttig blijkt, is de melding ‘intentie uit bed’. Dan weten de medewerkers dat ze bij personen met een groot valrisico onmiddellijk moeten gaan kijken”, legt woonzorgmanager Liesbeth Crommen uit.

Volledig scherm De Momo Bedsense is een dunne matrassensor die het zorgpersoneel tal van nuttige gegevens biedt over de slaappatronen, -houdingen en -bewegingen van de bewoners. © Zorggroep Orion

“Voor de medewerkers van de nachtploeg geeft de app een extra gevoel van gerustheid. Ze moeten niet steeds alle kamers binnen gaan, en kunnen meer tijd besteden aan bewoners die daar echt behoefte aan hebben. Er is ook minder kans dat de bewoner onnodig wakker wordt. Voor mensen met dementie is dat een groot voordeel. Voor hen is het immers verwarrend wanneer er ‘s nachts plots een vreemde in hun kamer staat”, zegt ze. “Ook de ochtendploeg vindt handige informatie terug op de app: wie is er al wakker, wie kunnen we eerst helpen met wassen en aankleden, etc. Tot slot kunnen we zien welke periodes iemand in bed gelegen heeft. Bij bewoners met dwaalgedrag of mensen die om de zoveel tijd een wisselhouding moeten krijgen, is dat nuttige informatie.”

