Voorwaardelijke straf voor man die minderjarig meisje verkracht tijdens kijken van tekenfilm

Turnhout wil ouderen­zorg integreren in het stadsleven: "Een rusthuis mag geen eiland zijn"

Het woonzorgcentrum als wachtkamer van de dood: het is niet meer van deze tijd. Daarom werkt Zorggroep Orion aan een nieuw rusthuis- en dementiezorgmodel. Daarbij wil ook de stad haar steentje bijdragen door de openbare ruimte zodanig in te richten dat er meer kans is tot ontmoeting tussen jong en oud zodat de Turnhoutenaars beter voor elkaar gaan zorgen.