Voormalig voetballer Jurgen Bastiaensen (44) overleden na val in de Maas

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend. De hulpdiensten konden hem in zorgwekkende toestand uit het water halen, maar in het ziekenhuis is hij bezweken aan zijn verwondingen. Jurgen Bastiaensen was vooral in de voetbalwereld in de Kempen enorm geliefd. Hij kreeg in zijn actieve voetbalcarrière ook de liefkozende naam ‘Bassie’ mee. Maar ook buiten de voetbal was Jurgen geliefd. Dat zegt ook Jeroen Ooms van onder meer de Frakstok. “Bedankt voor de online vergaderingen, de pintjes in café Chaos en de begeleiding naar huis. De chatberichten, mijn keuken (die Jurgen schilderde, red) die me elke dag aan je herinnert. Bedankt voor je vriendschap, Jurgen. Vandaag doet alles pijn. Slaapzacht lieve vriend.”