Vlaamse subsidie geeft Stripgids extra boost: “We zullen ons actieterrein vergroten”

Stripgids krijgt van 2023 tot 2027 een subsidie van 200.000 euro van Literatuur Vlaanderen. De Turnhoutse striporganisatie is één van de acht literaire organisaties in Vlaanderen die op financiële steun kunnen rekenen. “Er is nood aan een organisatie die als katalysator voor de stripsector kan optreden, kansen ziet en biedt, kennis en expertise uit binnen- en buitenland concentreert en teruggeeft, en dat voor een breed publiek", motiveert Literatuur Vlaanderen de toegekende subsidie. “Vanaf 2023 zal Stripgids opnieuw structureel ondersteund worden als expertisecentrum en productiehuis over het actuele beeldverhaal en striperfgoed in Vlaanderen.”

Behalve de bestaande kernactiviteiten wil Stripgids na deze erkenning als Vlaamse literaire organisatie ook het actieterrein vergroten. “Zo zijn er afspraken met het Belgisch Stripmuseum in Brussel om tentoonstellingen uit te wisselen en elkaars werking te ondersteunen. Inzake erfgoed willen we met ons documentatiecentrum Jan Smet projecten opzetten met het Letterenhuis en de Hendrik Consciencebibliotheek in Antwerpen. In grote cultuurcentra en bibliotheken in Oostende, Mechelen en Gent willen we reizende tentoonstellingen tonen en Stripgids Salons organiseren”, klinkt het. “De toegekende steun is wel meer dan een derde lager dan de steun die Stripgids had gevraagd. We zullen dus in overleg met Literatuur Vlaanderen moeten nagaan welke van onze ambitieuze plannen we prioritair kunnen realiseren.”