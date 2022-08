Vlaamse overheid investeert 85.000 euro in internaat van Heilig Graf

Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Het Internaat van het Heilig Graf in Turnhout krijgt 85.088 euro toegekend. Het geld zal gebruikt worden voor stabiliteitswerken, leuningen, verluchting, blusinstallatie en asbestsanering. “Een investering in scholenbouw is een investering in onze onderwijskwaliteit. En dus in onze eigen toekomst”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.