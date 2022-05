Vlaamse Belastingdienst neemt auto in beslag tijdens controle op Ring

Vosselaar/Lille/Retie Werkstraf voor inbrekers die geklist werden na wilde klopjacht op E34

Twee jonge mannen uit Brussel zijn tot werkstraffen van respectievelijk 140 uur en 80 uur veroordeeld voor woninginbraken in Wechelderzande (Lille) en Retie. Ze werden in oktober opgepakt na een klopjacht op de E34. Daarbij werd spookgereden terwijl er snelheden tot 200 kilometer per uur werden gehaald.

16 mei