Visser (44) uit Turnhout overleden na val in de Maas in Nederland

turnhoutIn het Nederlandse dorp Maren-Kessel, bij de gemeente Oss, is vrijdagochtend een 44-jarige sportvisser uit Turnhout overleden nadat hij in de Maas was gevallen. De hulpdiensten konden de man in zorgwekkende toestand uit het water halen, maar in het ziekenhuis is hij bezweken aan zijn verwondingen.