Vijf verdachten vrijgelaten in onderzoek naar dood van 14-jarige Jairon, vader blijft voorlopig in de cel

Het lichaam van Jairon (14) werd eind februari ontdekt in de huurwoning in de Kampheidelaan in Turnhout. De jongen was al overleden sinds begin januari. Zes volwassenen, die in het huis woonden, werden opgepakt. Onder hen ook Rennhly M. (43), de vader van Jairon. Hij is nu dus de enige die in de cel blijft. De andere huisgenoten worden zonder voorwaarden vrijgelaten. “Het is nog altijd wachten op het definitieve verslag", zegt zijn raadsman Peter Janssens. “Hij blijft benadrukken dat hij de volle verantwoordelijk wil dragen voor alles wat er gebeurd is. Maar het blijft wel een zeer moeilijk verhaal. Het is en blijft een vader die zijn zoon voor altijd kwijt is.”