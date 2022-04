Vier jaar cel voor heroïnedealers die Kevin De Laet (34) dodelijke drugs bezorgden

Elektricien Kevin De Laet (34) werd op 6 oktober 2021 dood aangetroffen in het appartement van zijn vriend Gerry P. (46) in de Goswin de Fierlantstraat in Turnhout. Hij was overleden door een combinatie van medicatie en heroïne. De medicatie was hem voorgeschreven door een dokter. Omdat Kevin leed aan een bipolaire stoornis. De heroïne had hij van zijn vriend gekregen, bij wie Kevin enkele weken logeerde omdat hij zijn eigen woning aan het renoveren was.