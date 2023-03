Vier chauffeurs spelen auto kwijt tijdens verkeerscontrole

Stad wil kapelle­tjes en gevelbeel­den weer laten pronken: “Inwoners krijgen subsidie voor restaura­tie”

Stad Turnhout wil het klein religieus erfgoed in de stad opwaarderen. Inwoners kunnen daarom subsidies aanvragen voor de restauratie van een kapelletje, een heiligenbeeld of een religieus gevelornament. “Daar trekken we 10.000 euro per jaar voor uit en dat is redelijk uniek in Vlaanderen”, zegt schepen Astrid Wittebolle. De eerste subsidie ging naar de restauratie van een kapelletje in de Jachthoornstraat.