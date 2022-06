VIDEO. Politie schakelt bekende DJ in voor campagnefilm tegen drank en drugs achter het stuur

Turnhout Brandweer rukt uit voor gasgeur bij garage Deckx

De brandweer in Turnhout is woensdagochtend kort voor 9 uur uitgerukt naar de Steenweg op Mol in Turnhout. Bij Autobedrijf Deckx werd een gasgeur waargenomen. Twee brandweerwagens snelden ter plaatse. De brandweer voerde metingen uit, maar kon nergens een gaslek detecteren. Het is niet duidelijk wat de gasgeur dan veroorzaakt heeft.

22 juni