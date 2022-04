Verkeersveiligheid op N119 laat op zich wachten: "Tellingen en onteigeningen voor fietspad uitgesteld”

De gewestweg N119 in Turnhout en N12 in Ravels die dwars door het Turnhouts Vennengebied loopt, krijgt al vele jaren heel wat zwaar verkeer te slikken. Zwaar verkeer is er nochtans niet evident, want de weg is er bijzonder smal. Wanneer twee vrachtwagens elkaar willen kruisen, moet één van hen over het fietspad – een zogenaamd moordstrookje tegen de rijweg – rijden. Door de aanleg van de ringweg rond Baarle-Nassau zal het probleem wellicht alleen nog groter worden. Meer verkeersveiligheid dringt zich op, maar een structurele oplossing laat nog altijd op zich wachten.

Tellingen

Turnhouts gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Hannes Anaf dringt al langer aan om verkeerstellingen uit te voeren op de gewestwegen tussen Turnhout en de grens met Nederland om zo een accuraat beeld te krijgen van de situatie. “Vorig jaar bevestigde de minister al dat er eind 2021 tellingen langs de N119 en N12 zouden uitgevoerd worden om dit in kaart te brengen. Deze tellingen werden uitgesteld naar januari dit jaar. Ook deze blijken echter, door technische problemen, geen waarde te hebben. De minister beloofde nu een derde maal dat de tellingen de volgende weken opnieuw zullen uitgevoerd worden”, zegt Anaf. “Tellingen zijn een eerste stap naar het in kaart brengen van een problematiek die hier al langer gekend is. Frustrerend om vast te stellen dat er nu een zoveelste vertraging is in het proces van het werken naar een structurele oplossing.”

Volledig scherm Begin vorig jaar belandde nog een vrachtwagen naast de weg op de smalle N119. Het fietspad ligt er pal tegen de drukke gewestweg © Jef Van Nooten

Fietspaden

In het verleden was er sprake om zwaar vrachtverkeer mogelijk te verbieden op de N119. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft intussen laten weten dat zo’n verbod geen optie is. Alle hoop op meer verkeersveiligheid ligt dus bij vrijliggende fietspaden. Die zijn gepland voor het deel tussen de ring van Turnhout en de eerste kruising van de N119 met het ‘Bels Lijntje’. Maar ook dat dossier geraakt voor geen meter vooruit. “Ook hier gaf de minister aan dat het dossier met vertraging te kampen heeft. Die is volgens de minister te wijten aan het groot aantal onteigeningsdossiers in de Kempen in combinatie met de moeilijke omstandigheden waarin de schatters en onderhandelaars moeten werken”, zegt Hannes Anaf. “Ook hier zal ik er bij de minister op blijven aandringen om dit niet verder op de lange baan te schuiven. Er moet immers zo snel mogelijk werk gemaakt worden van het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze gevaarlijke weg.”