Verkeerslichten aan Steenweg op Gierle worden vervangen

Verdwaalde man teruggevon­den dankzij sirenes

De Politie Regio Turnhout heeft zaterdagavond in Oud-Turnhout een bejaarde man teruggevonden die verdwaald was, ten val was gekomen en op eigen krachten niet meer terug in het verzorgingstehuis geraakte. Dankzij het loeien van de sirenes kon de man horen waar de politie ongeveer was en zo zijn locatie doorgeven.