Verdachte van Turnhoutse inbraken opgepakt na nieuwe inbrakenreeks aan kust: “Een cafébaas uit Oostende herkende hem”

Genieten van de zon, zelfs op de snelweg: unieke, knalgele cabrio gespot op E34 in Vosselaar

Het zonnetje schijnt, het is warm. Iedereen wil genieten van het mooie weer, zelfs op de snelweg. Op de E34 in Vosselaar werd vanmiddag een bestuurder gespot in een knalgele auto compleet zonder dak, ramen én deuren. En dat leverde enkele bizarre beelden op.