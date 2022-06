Verdachte van straatroof probeerde vijf dagen eerder ook iemand te doden: “Aangehouden onder elektronisch toezicht”

De politie in Turnhout verspreidde vrijdag een opsporingsbericht met de foto van een verdachte die op woensdagavond 15 juni erg gewelddadig was geweest aan Schildpad in Turnhout. Het slachtoffer was een 68-jarige man uit de buurt. “Dat gebeurde rond 18.15 uur toen de man een opmerking maakte naar de verdachte over de overlast die hij veroorzaakte in de buurt”, vertelt een woordvoerder van de politie. Het 68-jarige slachtoffer raakte zwaargewond bij de aanval en werd ook beroofd van zijn smartphone.