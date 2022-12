Verdachte van ‘bakkerijmoord' vraagt vrijlating aan raadkamer: “Hij beweert bij élke ondervraging onschuldig te zijn”

Serge B. zit sinds enkele dagen in de cel op verdenking van de moord op zijn ex-vriendin Ilse Michiels (54) uit Tielen (Kasterlee). De vrouw werd vorige week vrijdag dood aangetroffen in de kelder van de bakkerij waar ze werkt in Wechelderzande. De ex-vriend van het slachtoffer werd dinsdagochtend geboeid het gerechtsgebouw in Turnhout binnengebracht. Hij werd in een apart voertuig naar het gerechtsgebouw gebracht, los van andere gedetineerden die voor de raadkamer moesten verschijnen. Hij zit sinds zijn arrestatie in afzondering en mag geen contact hebben met derden.