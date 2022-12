Verdachte van ‘bakkerijmoord’ blijft aangehouden: “We gaan in beroep tegen deze beslissing”

KIJK. De 63-jarige verdachte wordt de raadkamer binnengebracht verborgen onder een trui

Serge B. zit sinds enkele dagen in de cel op verdenking van de moord op zijn ex-vriendin Ilse Michiels (54) uit Tielen (Kasterlee). De vrouw werd vorige week vrijdag dood aangetroffen in de kelder van de bakkerij waar ze werkt in Wechelderzande. De ex-vriend van het slachtoffer werd dinsdagochtend geboeid het gerechtsgebouw in Turnhout binnengebracht. Hij werd in een apart voertuig naar het gerechtsgebouw gebracht, los van andere gedetineerden die voor de raadkamer moesten verschijnen. Hij zit sinds zijn arrestatie in afzondering en mag geen contact hebben met derden.

Weinig aanwijzingen

De advocate van Serge B. bepleitte veertig minuten lang zijn vrijlating voor de raadkamer. “Waarom hij is opgepakt als er weinig aanwijzingen van schuld zijn? Over de inhoud van het dossier kan ik niet uitweiden. Maar mijn cliënt ontkent dat hij ook maar iets met de feiten te maken heeft. Daar heeft hij herhaald tijdens elke ondervraging die er al geweest is.”

Als Serge B. de waarheid spreekt, zit hij al enkele dagen onschuldig achter de tralies. “Het is geen evidente situatie voor mijn cliënt. Zeker in deze periode van het jaar is het moeilijk om onschuldig in de gevangenis te zitten. Hij verleent alle medewerking aan het onderzoek in de hoop dat de waarheid zo snel mogelijk aan het licht komt.”

Hoewel er volgens de advocate van Serge B. weinig aanwijzingen zijn voor zijn schuld, besliste de raadkamer in Turnhout om de aanhouding van de ex-para te bevestigen. De moordverdachte blijft daardoor in principe nog zeker een maand achter de tralies. Tenzij hij in beroep alsnog in vrijheid wordt gesteld. Zijn advocate Leyla Top gaf reeds aan dat ze met haar cliënt besproken had in beroep te gaan als de aanhouding zou worden bevestigd. Wanneer het beroep effectief wordt ingediend, zal de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen zich binnenkort moeten buigen over zijn verdere aanhouding.

Volledig scherm Leyla Top, advocaat van Serge B. © Jef Van Nooten

