Verborgen schatten: hier kan je 5 keer snuisteren op de leukste rommelmarkten van de Kempen

Vosselaar/Turnhout FoxTown Beer Crew en koffiebran­de­rij Tati slaan handen in elkaar voor ‘Wake Up Call’, een stevige koffie­stout: “Het was een uitdaging”

Biercollectief FoxTown Beer Crew uit Vosselaar en koffiebranderij Tati uit Turnhout slaan de handen in elkaar voor het nieuwe bier van FoxTown. Het wordt een koffiestout op basis van koffiebonen uit Guatemala. Het nieuwe bier gaat eerstdaags de brouwketel in en over enkele weken moet de ‘Wake Up Call’ klaar zijn om verdeeld te worden. “Leuk om als lokale ondernemers samen te werken”, klinkt het.

15 september