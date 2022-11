Veel volk maar weinig blijdschap tijdens WK-event in De Zwarte Ruiter

Café De Zwarte Ruiter in Turnhout had speciaal de deuren geopend voor de WK-wedstrijd tussen België en Marokko. Normaal is het café gesloten op zondag, maar voor de wereldbekerwedstrijd in Qatar liep het café helemaal vol. Niet alleen beneden in het café zelf, ook de bovenverdieping was helemaal vol om de Rode Duivels naar de overwinning te schreeuwen. Tevergeefs. Enkel een handvol Marokkaanse supporters konden juichen na afloop van de wedstrijd. De tweehonderd Belgische supporters bleven teleurgesteld achter. Donderdag ontvangt De Zwarte Ruiter opnieuw supporters van de Rode Duivels. Hopelijk niet voor het laatst tijdens dit WK. Na afloop van het wereldkampioenschap worden drie grote tv-schermen - die De Zwarte Ruiter speciaal aankocht voor dit WK - verloot onder de bezoekers.