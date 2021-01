Veel angst, veel politie en drie arrestaties na aangekondigde rellen in Turnhout: “Ook komende dagen blijven we waakzaam”

Politiezone Turnhout Straatcri­mi­na­li­teit in twee jaar met 27% gedaald

27 januari Het aantal feiten van straatcriminaliteit is voor het tweede jaar op rij gedaald in de politiezone Turnhout. In 2018 werden nog 1.176 gevallen geregistreerd, vorig jaar waren er dat ‘slechts’ 859.