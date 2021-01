Veel angst, veel politie en drie arrestaties in Turnhout: “Ook komende dagen blijven we waakzaam”

Turnhout Grenscon­tro­les, drone en waterkanon: Turnhout wapent zich tegen aangekon­dig­de rellen op Grote Markt

27 januari De politie in Turnhout gaat de grote middelen inzetten om de mogelijke rellen van zaterdagavond in de kiem te smoren. Een drone zal rondvliegen om samenscholingen te detecteren, en het waterkanon staat klaar om indien nodig te gebruiken. “De oproep om herrie te schoppen is breed verspreid, en dus reageren we daadkrachtig”, zegt burgemeester Paul Van Miert.