“Vanaf wanneer mogen wij woord ‘nalatigheid’ uitspreken?”: schepen Marc Boogers (Groen) geeft AWV veeg uit de pan nadat fietsster (18) sterft op E34

“Elk verkeersslachtoffer is er één te veel." Mobiliteitsschepen Marc Boogers (Groen) roept Agentschap Wegen en Verkeer op om zijn verantwoordelijkheid te nemen na het tragische verkeersongeval dinsdagochtend, waarbij een 18-jarig meisje het leven liet aan de afrit van de E34 in Turnhout. “Het is wraakroepend dat iedereen weet hoe gevaarlijk het afrittencomplex daar is, maar dat de nodige Vlaamse infrastructuurwerken zo lang op zich laten wachten.”

Dinsdag kort voor de middag werd een 18-jarig meisje aangereden op haar fiets ter hoogte van de afrit Turnhout-Centrum. De automobiliste reed op de E34 richting Antwerpen en had in Turnhout de afslag genomen. Bovenaan de brug wilde ze rechts afslaan richting de stad. Ze had het meisje op het fietspad niet gezien en reed haar aan. De jonge fietsster kwam ongelukkig ten val en overleed ter plaatse. Het was al het tweede ongeval met een fietser op hetzelfde kruispunt in twee dagen tijd. Maandag gebeurde er namelijk ook al een aanrijding, gelukkig zonder dodelijke afloop.

Wraakroepend

Het op- en afrittencomplex Turnhout-Centrum op de Steenweg op Zevendonk/Diest staat in de ruime regio bekend als gevaarlijk... én bij wegbeheerder AWV. En toch blijven werken om het punt veiliger te maken uit. “Het maakt ons triest, maar ook opstandig en boos. Weeral een gekend gevaarlijk kruispunt dat door dit dodelijk ongeval in aanmerking komt als zwart punt op een gewestweg van de Vlaamse overheid. En we hebben al vier zwarte gevaarlijke punten op onze Turnhoutse gewestwegen”, schrijft mobiliteitsschepen Marc Boogers in een open brief, met de steun van het voltallige stadsbestuur.

Of… hoe cynisch klinkt het niet: een dodelijk ongeval maakt dat investerin­gen plots wel snel kunnen. Mobiliteitsschepen Marc Boogers (Groen)

“Het is wraakroepend dat iedereen weet hoe gevaarlijk het afrittencomplex daar is, maar dat de nodige Vlaamse infrastructuurwerken zo lang op zich laten wachten. Waar wringt het schoentje? Het afrittencomplex waar we nu een dodelijk ongeval betreuren, staat - met goedkeuring van AWV - in het stadsregionale mobiliteitsplan als ‘door AWV te heraanleggen met een fiets- en voetgangersbrug’. Te laat dus… Het zal ons bovendien niet verbazen dat de vooropgestelde timing van ‘binnen de 10 jaar’ er minstens 20 kunnen worden”, zegt hij. “Of… hoe cynisch klinkt het niet: een dodelijk ongeval maakt dat investeringen plots wel snel kunnen.”

Tergend langzaam

Datzelfde scenario speelde zich immers al af in Turnhout. In 2013 werd de 14-jarige Nadja Meeusen op het kruispunt van de Veedijk en de Steenweg op Gierle aangereden door een vrachtwagen. Ze overleed ter plaatse. Plots kreeg het kruispunt wel prioriteit, maar het zou nog tot 2022 duren - 9 jaar dus - vooraleer het kruispunt conflictvrij gemaakt werd. Waarom moet dat allemaal zo lang duren? AWV verricht nochtans tientallen studies over noodzakelijke investeringen op gewestwegen in Turnhout en de brede regio. Ze wéten wat de problemen zijn. Waarom beweegt er dan niets? “Het Agentschap Wegen en Verkeer voert die studies, ergerlijk genoeg, tergend langzaam uit. Steeds weer worden aangekondigde timingen ver, héél ver, overschreden”, klaagt Boogers aan.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jan Meeusen op de plaats waar zijn dochter Nadja (14) werd doodgereden © Jef Van Nooten

“En als we al eens ‘hoera’ mogen roepen, dan gaat het telkens over kleinere (ook nodige) investeringen zoals het plaatsen van verkeerslichten. Grote beloofde investeringen, zoals de heraanleg van de Steenweg op Gierle, de reeds in 2004 aangekondigde ondertunneling voor gemotoriseerd verkeer van de zuidelijke ring aan het Stadspark, diverse ondertunnelingen voor zwakke weggebruikers op de ring, de aanleg van veilige fietspaden onder andere op Kastelein en Steenweg op Zondereigen,… Het blijft allemaal steken in nieuwe studies, wachten op handtekeningen over onteigeningen, onteigeningen zelf, uitstel want geen voorzien budget, te weinig personeel, enzovoort.”

Nalatigheid

“Geduld is een schone deugd, maar vanaf wanneer mogen wij het woord ‘nalatigheid’ eens uitspreken? Binnenskamers wordt dat alvast luid geroepen. Onze regio heeft recht op meer, véél meer, mobiliteitsinvesteringen”, zegt de schepen stellig. “De minister van Mobiliteit heeft ons via haar kabinet verzekerd dat ze na studiewerk realisaties wil zien en daar deze legislatuur middelen tegenover wil stellen. Intussen weten we dat onder andere het beloofde conflictvrij maken van alle kruispunten van de ring van Turnhout ook nog een processie van Echternach zal worden. Al vragen we dat al met alle Turnhoutse politieke partijen en onder andere de Fietsersbond sinds… 2014."

Iedereen roept luidkeels dat verkeers­vei­lig­heid een absolute prioriteit is. En dan is het vele jaren wachten, vele en lange studies en herstudies,… Mobiliteitsschepen Marc Boogers (Groen)

Kortom, de frustratie groeit en groeit. “Ook bij onze diensten. Elk ongeval is er immers één teveel. En het mag gezegd, de regiomanager van AWV werkt heel hard, geen verwijt daarover. Maar hij is maar alleen”, zegt Boogers. “De traagheid zit op de één of andere manier in het systeem ingebakken. Iedereen roept luidkeels dat verkeersveiligheid een absolute prioriteit is. En dan is het vele jaren wachten, vele en lange studies en herstudies,… Laten we dus niet wachten op het volgende ongeval.”

Daad bij woord

Het stadbestuur nodigt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) dan ook uit om daad bij woord te voegen. “De minister is alvast welkom om toelichting te geven van de plannen op korte termijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op onze gewestwegen. De hele regio kijkt er alvast naar uit. Laten we alleszins vooral doen, nu! Laat ons stoppen met studies te voeren over wat we allemaal ooit gaan doen”, besluit hij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.