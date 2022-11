Van Stien Boetiek tot Mio Caro: bij deze 5 lokale boetiekjes in de Kempen kan je ook op Black Friday rekenen op een persoonlijke service

Voetbal tweede nationale B Nick Spaenhoven (Racing Mechelen): “Rood was kantelmo­ment in partij tegen Turnhout”

Spektakel in het Oscar Vankesbeeckstadion. Racing Mechelen kwam voor de rust op voorsprong via Weuts en verdubbelde die score na de pauze langs Carrez, maar rond het uur kantelde de wedstrijd. Na een duwfout van Spaenhoven en diens uitsluiting milderde Wils vanop de stip en enkele minuten later kopte Jef Coeckelbergs de gelijkmaker tegen de netten. Nadat ook Jacobs van Turnhout vroegtijdig mocht gaan douchen, kreeg Hmouda in de slotseconden nog dé kans om Racing naar de zege te schieten, maar hij joeg zijn penalty over doel, 2-2 was de eindstand.

20 november