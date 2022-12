Van Roaring Socks tot Kado Geluk: bij deze 6 lokale winkels in de Kempen koop je het ideale kerstcadeau

Turnhout WEERBE­RICHT. Bewolking in Turnhout vanochtend

In de ochtend en de middag is het zwaarbewolkt met tijdelijk lichte sneeuwval. De sneeuw begint rond 6 uur en zal ongeveer 1 uur aanhouden. De temperatuur wordt niet hoger dan 0 graden met een zwakke wind uit het noordoosten. Op donderdag is het helder en een zwakke wind bij temperaturen rond de 2 graden.

14 december