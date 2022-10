Valse medewerker van Fiberklaar berooft tijdens werken bejaarde vrouw in woning: “Zelfs haar trouwring moest ze afgeven”

In de Dageraadstraat in Turnhout zijn op dit moment werken aan het Fibernetwerk aan de gang. Een dief maakte van die gelegenheid gebruik om bij een van de woningen in de Dageraadstraat aan te bellen en zich voor te doen als medewerker van de firma Fiberklaar. “De man klopte en belde dinsdagmiddag nogal opdringerig aan bij een woning in de Dageraadstraat in Turnhout en vroeg aan de bejaarde bewoonster of hij even binnen mocht komen”, vertelt een woordvoerder van de politie. “Van zodra de man binnen was, vroeg hij de bewoonster om het televisietoestel aan te zetten. Hij wilde eveneens alle stopcontacten in de woning controleren en vroeg de bewoonster ook om de waterkraan in de keuken open te draaien.”

De opdrachten die hij aan de vrouw gaf, waren wellicht om de bewoonster af te leiden. “De man trok de deuren van een aantal kasten open en dwong het slachtoffer ertoe om een aantal juwelen die ze droeg te overhandigen. Hij hielp de bewoonster zelfs bij het ontdoen van een trouwring die de vrouw op dat moment droeg en nam ook 50 euro mee. Daarna vertrok de valse Fiberklaar-medewerker weer”, aldus nog de politiewoordvoerder.

De verdachte is een man van ongeveer 40 jaar oud en ongeveer 1,80 meter groot. Hij had een getaande huidskleur en korte, blonde haren. “Hij was wat molliger gebouwd en droeg een geel of groen fluohesje zonder mouwen, met een naamplaatje op de borst. De man had ook een notitieboekje bij zich”, beschrijft de politie de dader. “Op dit moment zijn er in de Dageraadstraat ook effectief werken aan het Fibernetwerk aan de gang, maar uit navraag van de politie blijkt dat de verdachte die bij de vrouw geld en verschillende juwelen kon buitmaken, geen echte Fiberklaar-medewerker is.”

Wie de man kent of ook aan de deur heeft gehad, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie in Turnhout op het gratis nummer 0800 25 101 (optie 1). “We raden alvast aan om geen onbekenden binnen te laten en bij twijfel steeds een legitimatiebewijs te vragen. Je kan ook altijd contact opnemen met het bedrijf waarvoor de man of vrouw die bij jou aan de deur staat beweert te werken”, besluit de politie.

Fiberklaar laat in een reactie weten dat ze de inbraak in Turnhout betreurt en in contact staat met de lokale politie om mee te werken aan het onderzoek.

Het nutsbedrijf wil graag benadrukken dat zijn medewerkers en aannemers steeds herkenbaar gekleed zijn. Ze dragen een geel fluohesje met een Fiberklaar logo op de voor- en achterkant en een zwart draaglint met het Fiberklaarlogo, met daaraan een legitimatiebadge met naam, foto, en logo’s van Fiberklaar en aannemer (in het geval van Turnhout is dat Circet). De gegevens van de aannemer waarmee Fiberklaar samenwerkt, worden steeds meegedeeld in de brief ter aankondiging van het huisbezoek.

De medewerkers wordt gevraagd om hun legitimatiebadge steeds zichtbaar rond hun nek te dragen en proactief te tonen aan bewoners wanneer ze aanbellen om de woning te betreden. Ze zullen ook nooit aandringen of een woning binnengaan zonder expliciete toestemming van de bewoners. Indien de bewoner liever zelf een afspraak vastlegt op een ander moment, kan hij vragen naar de “niet-thuis kaart” met de gegevens van de aannemer.

“Onze medewerkers moeten enkel in de woning zijn om te bekijken hoe de huisaansluiting kan worden geïnstalleerd, en bij de daadwerkelijke installatie en aansluiting op het netwerk”, klinkt het. “De bewoners worden hier altijd op voorhand van verwittigd. Wanneer ze hierover vragen hebben, kunnen ze ook steeds terecht bij de klantendienst van de aannemer.”

