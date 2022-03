Vader van Jairon (14), die kort voor mysterieuze dood aan topsport deed, blijft in cel: “In wanhoop doe je veel als je je kind hebt verloren”

TurnhoutDe papa van de 14-jarige Jairon M. blijft net als vijf anderen aangehouden na de dood van zijn zoon . Ook voor hem is het een raadsel waaraan de jongen precies gestorven is. “Kort voordien had hij nog een wedstrijd kickboksen gedaan en werd hij medisch gecontroleerd. Nadien is het heel snel achteruitgegaan”, zegt advocaat Peter Janssens. Blijft wel de vraag waarom de man de dood van Jairon, die al begin januari overleed, nooit gemeld heeft. “Ze houden vast aan de bijbel.”

Het lichaam van Jairon (14) werd vrijdagnamiddag ontdekt in de huurwoning in de Kampheidelaan in Turnhout. De jongen was al overleden sinds begin januari. Zes volwassenen die in het huis woonden, werden opgepakt en verschenen vandaag voor de raadkamer. Ze blijven alle zes aangehouden. Onder hen ook Rennhly M. (43), de vader van Jairon. “Mijn cliënt is een gebroken man. Hij is zijn kind kwijt, dat is een drama voor hem. Hij krijgt het verlies van zijn zoon moeilijk verwerkt”, zegt zijn advocaat Peter Janssens. “Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Het verslag van de wetsdokter is er nog niet, dus we kennen zelfs de doodsoorzaak nog niet.”

Volgens de papa van Jairon is zijn zoon in december ziek geworden. “Hij is dan opnieuw aan de beterhand geraakt, en heeft zelfs nog een kickbokswedstrijd gedaan. Het was een jongen die op topniveau aan sport deed. Bij die wedstrijd is hij zelfs medisch gecontroleerd. Nadien is hij opnieuw ziek geworden en is het heel snel gegaan. De vader dacht aan griep of corona. Maar of het dat was, moet de autopsie uitwijzen”, aldus meester Janssens.

Aan God vastgeklampt

De jongen is volgens zijn vader op 4 januari overleden. Nadien hielden de zes volwassenen in huis wekenlang de lippen op elkaar. “Waarom de vader dat nooit gemeld heeft? Daar kan hij zelf moeilijk op antwoorden. Het zijn mensen die heel gelovig zijn. Het zijn christenen, een variant van de Pinkstergemeenschap. Zij houden vast aan de bijbel”, vertelt Peter Janssens.

Peter Janssens, advocaat van de vader van Jairon (14). Het lichaam van de jongen werd vrijdagnamiddag ontdekt in deze woning in Turnhout.

“Mijn cliënt was nog nooit geconfronteerd met de dood, laat staan de dood van zijn kind. Toen hem dat overkwam, heeft hij teruggegrepen naar de bijbel. Ze hebben zich in pure wanhoop aan God vastgeklampt, in de hoop dat die nog iets zou kunnen doen. Voor ons komt dat niet rationeel over. Maar in wanhoop doe je veel als je je kind hebt verloren. Hij beseft dat het heel vreemd overkomt. Maar hij wist niet wat te doen en greep terug naar zijn geloof. Voor ons is dat raar, maar in Nederland (het gaat om mensen met Surinaamse roots, red.) is dat veel couranter.”

De advocaat van Rennhly M. zal vandaag aan de raadkamer vragen om zijn cliënt vrij te laten. “Je kan je vragen stellen bij wat er gebeurd is, maar is het wel nodig om zo iemand in hechtenis te houden? Hij vindt het ook heel jammer dat iedereen in dat huis nu in de gevangenis zit.”

