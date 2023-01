Vader en zoon veroordeeld voor diefstal bij de Zwaluwhoeve

Turnhout MIJN STAD. Blogger Dré Wolput over zijn Turnhout: “Zelfs als ik in Oostende woonde, zou ik terugrij­den voor deze garnaalkro­ket­jes”

Tijdens zijn actieve loopbaan was Dré Wolput vooral gekend als vakbondsman bij ACV Kempen. Sinds zijn pensioen in 2011 kruipt hij een paar keer per week in zijn pen om een blog te schrijven. ‘Een eigen-zinnige kijk op de dingen’, noemt hij zijn schrijfsels. Meestal gaan zijn blogs over Turnhout, de stad waar hij intussen 43 jaar woont en dus een gefundeerde mening over vormde. “Als je in de zomer op de juiste plek op een terras gaat zitten, waan je jezelf in Saint-Tropez.”

8 januari