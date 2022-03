Vader benadrukt dat zoon Jairon (14) vlak voor zijn dood nog medisch werd gescreend: “Plots ging hij snel achteruit, maar wij vertrouwden op de Bijbel”

Turnhout Niels (24) confron­teert leerlingen Sint-Vic­tor met gevolgen van pestgedrag

Leerlingen van Sint-Victor in Turnhout kregen op school het bezoek van Niels Van Baelen. Hij gaf een lezing over zijn boek ‘In real life’, waarin hij schrijft over de jarenlange pesterijen die hij moest ondergaan.

25 februari