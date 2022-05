Ultralopers organiseren stunt voor Kom op Tegen Kanker: in drie dagen tijd dwars door België, van Aarlen tot Meersel-Dreef, goed voor 300 kilometer

Turnhout/HoogstratenRoel Groen en Wout Meir starten donderdag hun uitdaging Dwars door België. De twee ultralopers kregen beiden te maken met borstkanker in de familie en willen met hun stunt een duit in het zakje doen. “Wij zijn geen specialisten en kunnen de ziekte niet uit de wereld helpen, maar een steentje bijdragen tot het onderzoek kunnen we wel”, vertellen Roel en Wout.

Ze werken beiden voor Avery Dennison, ze zijn al jaren loopvrienden en ze hebben beiden een voorliefde voor het ultralopen. Zo liep Roel vorig jaar nog de UTMB, een zware ultratrail van 180 kilometer rond het massief van de Mont-Blanc. En hij liep ooit een marathon in zijn eigen achtertuin uit protest tegen het afschaffen van de loopwedstrijden tijdens de coronacrisis. Om maar te zeggen: ze zitten niet om een stunt verlegen. Nu gaan ze voor de Dwars door België: zo’n 300 kilometer, van Aarlen tot Meersel-Dreef en dat in drie dagen tijd. “Ik wilde eerst de GR129 volgen, maar dat was 580 kilometer en wat zot voor één weekend”, lacht Roel. “Ik ben dan op de landkaart gaan kijken om het via de openbare weg te doen en dat kwam neer op 300 kilometer. Dat moet wel lukken (lacht).”

Borstkanker

Het idee om iets te doen kwam omdat de moeder van Roel opnieuw borstkanker kreeg. “Ik zat met haar in het ziekenhuis en zag op een televisiescherm een reportage over Kom op tegen Kanker. Toen dacht ik: wel, laat ons dat doen. Ik ben geen specialist, geen chirurg of wie dan ook die de ziekte kan stoppen. Maar door een actie op poten te zetten, kan ik wel het onderzoek naar kanker steunen.” Roels loopvriend Wout Meir wilde zijn kameraad wel steunen en had beloofd om enkele stukken mee te lopen. “Maar op een bepaald moment fietsten we samen naar het werk en kreeg Wout plots telefoon dat zijn zus borstkanker had gekregen. Zijn eerste reactie: Roel, nu kan ik niet anders dan de 300 kilometer volledig samen met je te lopen.”

Steunen

De voorbije maanden hebben Wout en Roel de tocht voorbereid en flink getraind. De actie heeft al 6.000 euro opgeleverd, maar steunen kan en mag nog altijd. “We starten donderdagmorgen om 8 uur in Aarlen en gaan dan proberen om zo goed als non-stop door te lopen tot in Meersel-Dreef”, vertelt Roel. “Misschien dat we onderweg wel een paar keer een ‘powernapje’ houden. De bedoeling is dat we zaterdag ergens in de loop van de dag aankomen in Meersel-Dreef.”

Je kan Roel en Wout steunen via deze link.