Ultraloper Roel Groen loopt marathon in zijn tuin, oftewel 850 rondjes: “Gefrustreerd door alle afgelastingen dus ik dacht: we gaan eens zot doen”

TurnhoutWat doe je als fervent (ultra)loper in volle coronatijd waarbij alle wedstrijden die ge gepland had worden afgelast? Zelf eentje uitstippelen… in je eigen tuin. Roel Groen liep zaterdagmiddag zo’n 850 rondjes in zijn eigen achtertuin. De ‘Backyard Marathon’ zoals hij het zelf lachend noemde. “Ik was een beetje gefrustreerd en dacht: laten we eens even zot doen”, lacht Roel Groen.