Ultraloper Roel Groen loopt marathon in zijn tuin, oftewel 850 rondjes: “Gefrustreerd door alle afgelastingen dacht ik: ‘We gaan eens zot doen’”

Turnhout Toch één voordeel van corona: aantal woningin­bra­ken met bijna 40% gedaald

19 oktober Het aantal woninginbraken in politiezone Turnhout is het laatste half jaar sterk gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling is waarschijnlijk een gevolg van de coronacrisis. Zo waren er tijdens de lockdown in april amper 3 inbraken. In april vorig jaar waren er dat nog 26.