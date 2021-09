Twintiger ontkent aanranding van jogster: "Ik was gewoon Pokemon aan het vangen”

Turnhout/BeerseEen 21-jarige man uit Beerse wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar in Turnhout een jonge vrouw heeft aangerand tijdens het joggen. Het slachtoffer heeft het sindsdien emotioneel erg moeilijk. De man ontkent dat hij seksuele intenties had. “Ik was gewoon Pokemon aan het vangen. Maar ik word nu wel als verkrachter aanzien”, zucht de man.

Een jonge vrouw uit Turnhout werd vorig jaar opgeschrikt tijdens één van haar loopsessies. Ze stelde zich dinsdag op de correctionele rechtbank burgerlijke partij tegen de 21-jarige B.H. uit Beerse. De man wordt ervan verdacht haar te hebben aangerand. “Tijdens het joggen, merkte ze dat iemand achter haar aanliep. Ze vond het raar dat de man aan het lopen was zonder dat hij een sportoutfit droeg”, schetst de advocaat van de vrouw.

Bosjes

Toen ze een bocht nam, keek de vrouw even achterom of de man haar nog steeds achternaliep. “Hij heeft haar op dat moment vastgegrepen. Pas toen ze begon te krijsen, is hij weggelopen. Maar een buurvrouw zag hoe hij in de bosjes bleef staan om naar haar te kijken. De politie werd erbij gehaald”, aldus nog de advocaat. “Hij beseft niet wat hij heeft aangericht bij deze vrouw. Ze heeft het heel moeilijk, zeker omdat ze vlak bij elkaar woonden en hem nog regelmatig tegenkwam. Gelukkig is hij intussen verhuisd.”

Huissleutel

De beklaagde vertelde aan de rechter dat hij niet zomaar verhuisd is. Hij kon het niet langer aan dat hij in de buurt waar hij woonde scheef werd bekeken na dat voorval. “Plots was ik in de ogen van iedereen een verkrachter. Terwijl alles op één groot misverstand berust”, aldus B.H. “Ik was die ochtend vanuit Antwerpen naar huis gekomen, maar was mijn huissleutel vergeten. Omdat ik thuis nog niet binnen kon, besloot ik om Pokemon te gaan vangen. Ik was zo naar het scherm van mijn smartphone aan het kijken dat ik pardoes tegen haar ben gebotst toen ze plots stopte met lopen.”

Zijn advocaat benadrukt dat de twintiger op geen enkel moment kwade bedoelingen heeft gehad. “Hij is ter plaatse gebleven. Als hij iets verkeerd had gedaan of als die botsing een seksuele connotatie had, zou hij zo ver mogelijk zijn weggelopen.”

Niet meer alleen op pad

Het openbaar ministerie vraagt om de man een voorwaardelijke straf op te leggen. De vrouw vraagt een morele schadevergoeding. “We zijn nu een jaar verder en ik ben nog altijd bang”, getuigt de vrouw. “Ik ben altijd heel sportief geweest, maar nu durf ik niet meer alleen op pad. Er moet voortaan altijd iemand met mij meegaan om te sporten. Zelfs als ik naar de bakker ga, heb ik schrik dat hij achter mij staat en ik niet meer weg kan.”

De rechter doet een uitspraak op12 oktober.