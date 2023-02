Twintiger krijgt effectieve celstraf voor verkeersagressie in centrum

De verkeersagressie deed zich op 24 november 2021 rond 17 uur voor op de hoek van de Patriottenstraat met de Kruishuisstraat in Turnhout. De 23-jarige E.A. uit Herentals was onderweg met zijn elektrische step toen hij in een discussie verwikkeld raakte met de bestuurder van een bestelwagen. De ruzie ging over het verlenen van voorrang op het kruispunt. Een agent van de lokale politie in Antwerpen was getuige van de discussie. Hij was net voordien van de trein gestapt en was te voet onderweg naar huis. Omdat de situatie dreigde te escaleren, is hij tussenbeide gekomen. Hij kreeg daarbij drie vuistslagen in het gezicht. De 23-jarige uit Herentals dreigde er nadien nog mee om zowel de agent als de bestuurder van de bestelwagen te slaan met zijn elektrische step. Nadien reed hij weg. Het incident werd gefilmd door een omstaander. De verkeersagressie kost de Herentalsenaar 9 maanden celstraf en 800 euro boete. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 1.265 euro.