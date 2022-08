Tweede editie van Summer Sessions is een schot in de roos: “De mensen hebben er echt naar uit gekeken”

Een echt festival in het stadshart. De Turnhoutenaars hebben er lang op moeten wachten, maar met Summer Sessions lijken hun dromen eindelijk in vervulling te gaan. De tweede editie bracht het afgelopen weekend duizenden mensen op de been met maar één doel: samen feestvieren. “Het weer is fantastisch, maar de organisatie verloopt al net zo goed dankzij onze ploeg. Die heeft weeral onwaarschijnlijk hard gewerkt. We hebben superleuke verenigingen over de vloer, de artiesten zijn top. Het plaatje is compleet. Dit geeft mij zo’n warm hart”, zegt organisator Wlad tevreden.

Volledig scherm Organisators Kim en Wlad zijn enorm tevreden over de tweede editie. © Liese Demeulenaere

Op zaterdagavond staat er namelijk 3.000 man te zingen en te dansen op het Warandeplein. Het VIP-deck is zelfs volledig uitverkocht. “Voor ons mocht het natuurlijk nog meer zijn. (lacht) Maar we zijn wel tevreden, zeker als je bedenkt dat het nog maar de tweede editie”, zegt hij. “Het is gewoon zalig. Als je al dat volk ziet, al die handen gaan in de lucht. De mensen hebben er precies echt naar uit gekeken. Het is heel spontaan allemaal”, zegt Kim. “We kennen natuurlijk veel van de bezoekers. Bijna allemaal zijn ze al wel te gast geweest bij ons in het Keizershof. Maar dat creëert een heel leuke sfeer. Om de vijf minuten worden we wel eens aangesproken door mensen die even willen laten weten dat ze het goed vinden. Ja, dat doet deugd, he.”

Rare zomer

De tweede editie lijkt dan ook niet in de verste verte op de eerste, die in 2019 plaatsvond. Toen viel de opkomst wat tegen. “Eigenlijk zijn we van nul begonnen. Het is een heel ander festival geworden, maar het was wel zwaar: korte nachten, leveranciers die ons last-minute hebben laten vallen, afspraken werden gemaakt maar niet nagekomen, etc”, vertelt Wlad. “Dat houdt ons wakker en bezig. (lacht) Tja, je probeert je gewoon zo goed mogelijk voor te bereiden, maar veel zaken heb je niet in de hand. We hebben veel dingen geleerd en afgeleerd.”

Volledig scherm De tweede editie van Summer Sessions was een schot in de roos. © Liese Demeulenaere

“Het blijft in ieder geval een rare zomer. Iedereen wil iets organiseren, maar daardoor wordt het juist lastiger. Ik ben dus heel blij dat we zo’n grote namen hebben weten te strikken. Dat was niet gemakkelijk, maar het is ons toch maar gelukt”, zegt Wlad. Ondertussen geeft Bart Peeters het beste van zichzelf op het Turnhoutse podium. In een mum van tijd zingt het ganse publiek mee en wordt er uitbundig gedanst en geklapt. De sfeer zit goed, Turnhout geniet zienderogen. Summer Sessions 2.0: meer dan geslaagd.

