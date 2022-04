Twee winkels gesloten na mogelijke brandstichting in centrum

De brand werd maandagavond rond 23.30 uur opgemerkt. Het vuur situeerde zich in het portaal van Game Mania, een winkel in de Sint-Antoniusstraat die gespecialiseerd is in games en consoles. “We werden opgeroepen voor een brand in een gebouw. Toen we ter plaatse kwamen bleek dat een hoop papier en karton – dat buiten klaar lag om opgehaald te worden – aan het branden was”, zegt Bjorn Peeters van hulpverleningszone Taxandria. “Door het brandende papier en karton dat in het portaal lag, werd ook het portaal zelf – dat bestaat uit een houten constructie – aangestraald.”

Rookalarm

In het appartement boven Game Mania lag een bewoner te slapen. Hij kon zichzelf in veiligheid brengen. “Er was één bewoner aanwezig. Hij werd gealarmeerd door het rookalarm en kon tijdig zijn appartement verlaten. Hij raakte niet gewond”, vervolgt brandweerkapitein Bjorn Peeters. “Na onze aankomst hebben we de vlammen aangevallen met water. De brand was uiteindelijk relatief snel geblust. De aanpalende panden hebben geur- en rookhinder opgelopen. Er zijn metingen uitgevoerd, maar de situatie is er veilig om naar binnen te gaan.”

Brandstichting?

De precieze oorzaak van de brand is niet duidelijk. De politie houdt er alvast rekening meer dat er sprake is van kwaad opzet. Dinsdagochtend werd in Turnhout het papier en karton opgehaald. Bij Game Mania lag er naast de gele container nog een stapel papier en karton om opgehaald te worden. Het is onwaarschijnlijk dat die papierstapel spontaan vuur heeft gevat. Vermoedelijk gaat het dus om brandstichting. Mogelijk met opzet, mogelijk per ongeluk door een weggegooide sigaret.

Dille & Kamille is voor onbepaalde tijd gesloten na de brand © Jef Van Nooten

De gevolgen zijn na de brand zijn groot. Niet alleen voor Game Mania. Ook voor Dille & Kamille in het aanpalende pand. Wij kunnen niet opengaan, want we hebben enorme roetschade. Elk bordje, elk glaasje, elk kommetje alle tafellakens, … We hebben een grote inboedel en alles ziet zwart. Veel kan je afwassen, maar bij textiel zoals kussens en handdoeken gaat dat niet”, klinkt het in de winkel.

Het personeel kwam dinsdagochtend meteen ter plaatse om de situatie in kaart te brengen. “We hebben de test gedaan. Alles wat we aanraken ziet zwart. Toen we toekwamen, was ook alles nog wazig van de rook. De deur staat open om alles te laten wegtrekken, maar klanten kunnen we niet ontvangen.”

Het is niet de eerste keer dit jaar dat het centrum van Turnhout wordt opgeschrikt door een zware brand. In januari was er vlakbij de Sint-Antoniusstraat een brand in een appartement boven een kapsalon. Daarbij viel één dodelijk slachtoffer. En in maart woedde een hevige brand bij jachtwinkel Venatu.

© Jef Van Nooten

De brand bracht zware schade toe bij Game Mania © Jef Van Nooten