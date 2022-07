Twee vrouwen betrapt na reeks winkeldiefstallen

De twee beklaagden zijn vrouwen van 29 en 44 jaar van Mongoolse afkomst. Op 25 april van dit jaar werden ze op betrapt tijdens een diefstal bij ICI Paris XL in de Gasthuisstraat in Turnhout. Het personeel hield de twee vrouwen in de gaten omdat ze hen herkend hadden van eerdere diefstallen bij ICI Paris XL in Herentals op 8 en 15 februari. De twee vrouwen namen de benen, maar konden door de politie worden opgepakt op een lijnbus. In de rugzak van één van hen zaten goederen die ze voordien gestolen hadden bij Standaard Boekhandel en Veritas in Turnhout. De oudste van de twee vrouwen wordt veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf en 400 euro boete. Haar kompaan krijgt een celstraf van 10 maanden en 400 euro boete.