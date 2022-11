Twee jaar celstraf voor drugsdealer die verkeer in stadscentrum belemmert

De 40-jarige Y.V.A. uit Vosselaar belemmerde op 25 augustus van dit jaar het verkeer in het centrum van Turnhout. Hij had ook de motorkap van een voertuig beschadigd. Bij aankomst van de politie bleek dat hij onder invloed was van GHB. In zijn fietstas zaten ook een fles met 1,5 liter GHB, 37 gram speed en enkele knijpzakjes met cannabis en hasj. De man was ook in het bezit van 685 euro cash geld. “Hoewel hij veel communicatie had verwijderd uit zijn gsm-toestel werden toch druggerelateerde berichten gevonden”, aldus de rechtbank. Daaruit bleek dat hij de GHB telkens per volle flessen verkocht, en speed per 100 of 400 gram. De man is zelf al jarenlang verslaafd aan drugs en liep eerder al voorwaardelijke straffen op. Dit keer kost de drugshandel hem 24 maanden effectieve celstraf.