Twee fietsers aangereden aan oprit E34

Eikenboom bijna in twee gespleten door bliksemin­slag: volledige weg bezaaid met schors en takken

Tijdens het onweer afgelopen zondag is de bliksem ingeslagen in een eikenboom aan de Schuurhovendijk in Oud-Turnhout. Door de enorme klap is de metershoge boom gebarsten en verloor de stam ook een groot deel van zijn schors.