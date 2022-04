Turnhoutse zeilclub viert 50ste verjaardag met watersportweekend: “Het is absoluut geen elitaire sport”

De Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) Turnhout neemt op zaterdag 7 en zondag 8 mei deel aan De Watersportdag, een initiatief van Sport Vlaanderen. Bezoekers kunnen er gratis meezeilen om te proeven van de watersport. Voor de Turnhoutse zeilclub is het de ideale gelegenheid om haar 50ste verjaardag in de verf te zetten. “Onze club draagt het promoten van de zeilsport hoog in het vaandel”, zegt voorzitter Jan Proost. “VVW Turnhout is één van de beste watersportclubs van Vlaanderen. Hoewel het een minder bekende sporttak is, neemt de interesse de laatste jaren sterk toe.”

De club benadrukt dat de zeilsport helemaal niet zo'n elitair karakter heeft als veel mensen denken. “Het misverstand bestaat dat de zeil- en surfsport enkel is weggelegd voor de kapitaalkrachtigen onder ons, maar met een jaarlijks lidgeld van slechts 90 euro per lid en 15 euro per bijkomend gezinslid, kan je het moeilijk een elitaire sport noemen.”

Ruim 300 leden

Momenteel zijn meer dan 120 Kempense gezinnen lid van de zeilclub in Turnhout. “Dat zijn meer dan 300 leden. Elk weekend opnieuw ontdekken ze, met het hele gezin, hoe leuk de sport is. Je kan immers individueel of in familieverband zeilen, en zowel competitief als recreatief. Zeilen is ook helemaal niet duur, het is eerder een goedkope en bovenal gezonde sport”, aldus nog voorzitter Jan Proost. “Boten heb je ook in allerlei vormen en maten. Van gezinsboten waar je met z’n vieren leuk keuvelend ronddobbert, over flink presterende tweemansboten, tot snelle sportieve eenmansboten. Vanaf 8 jaar kunnen kinderen individueel met een bootje het water op en ook zeilende tachtigers zijn een veel voorkomend fenomeen.”

Volledig scherm Leden van VVW Turnhout tijdens een zeiltochtje op de Melle-vijver © RV

Natuurelementen

Voor VVW Turnhout is deelname aan De Watersportdag stilaan een traditie geworden. Sinds het ontstaan in 2009 nam VVW Turnhout ieder deel aan De Watersportdag. “Spijtig genoeg mochten we de voorbije twee de organisatie niet doen wegens Corona-beperkingen. Maar dit jaar kan iedereen terug zelf komen ontdekken hoe het is om te genieten van de natuurelementen, wat niet onbelangrijk is in deze tijdrovende hedendaagse maatschappij.”

Cursussen

De Turnhoutse zeilclub is gevestigd aan de Melle-vijver, aan De Picken in Turnhout. Tijdens de watersportdagen op 7 en 8 mei kan je er terecht van 10 tot 17 uur. Wie de smaak te pakken heeft, kan zich nadien aan een cursus wagen. “Het jaarlijkse cursusaanbod van onze club is riant, zowel voor beginners als gevorderden. Op amper 5 dagen word je wegwijs gemaakt in de mythes van de zeilsport. Ook dit jaar worden in juli en augustus weer cursussen ingepland, meestal van maandag tot vrijdag. Er zijn tweehonderd beschikbare plaatsen, maar daarvan zijn er al meer dan tachtig ingenomen”, besluit Jan Proost.

