Turnhoutse Rap op Stap viert tweejarig bestaan: "Vakanties zouden geen luxe mogen zijn”

Maar liefst een op zes Vlaamse kinderen groeit op een gezin dat het zich financieel niet kan veroorloven om op vakantie te gaan. En dat is in onze regio niet anders. Twee jaar geleden opende armoedevereniging T’ ANtWOORD daarom het eerste Rap op Stapkantoor in Turnhout, een vrijetijds- en reisbemiddelingskantoor voor iedereen met een beperkt budget. Maar helpt dat initiatief ook echt om mensen die het minder breed hebben op vakantie te laten gaan? “Veel mensen moeten het opnieuw leren om zichzelf dat te gunnen”, zegt vrijwilliger Cas.

Zelfs in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties is opgenomen dat mensen recht hebben op vakantie en vrije tijd. Toch kunnen zo’n 900.000 Vlamingen zich geen week vakantie buitenshuis veroorloven. “Mensen in armoede leven constant onder stress. Vakantie nemen, er even tussenuit zijn: het kan dan wonderen doen. Maar het is ook precies het eerste wat wegvalt wanneer er te weinig centjes zijn”, zegt coördinator van T’ ANtWOORD. “In Turnhout alleen al hebben 8.500 mensen recht op een verhoogde tegemoetkoming, maar ze vinden hun weg naar het vrijetijdsaanbod vaak niet. We boekten we wel al langer vakanties en uitstapjes in voor onze bezoekers, maar die initiatieven bleven eigenlijk te onzichtbaar.”

Quote Wat moet je allemaal in je valies steken? Waar koop je tickets voor de bus of trein? Dat lijken kleine zaken, maar voor wie nooit op vakantie gaat, zijn dat grote drempels Chris Dielis, T’ANtWOORD

In maart 2021 gooide de vereniging het daarom over een andere boeg. “We schaarden ons onder de vlag van Rap op Stap, het laagdrempelige reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget van de Vlaamse overheid”, vertelt Chris. “Enerzijds was het geen eenvoudige periode om daarmee te starten wegens corona. Anderzijds waren de maatregelen toen al wat versoepeld en de mensen hadden heel lang binnen gezeten. Er was dus ook wel goesting om eens iets leuks te doen.” Na het eerste Rap op Stapkantoor in het buurtrestaurant van T’ANtWOORD in de Otterstraat volgenden al snel ook kantoren in de dienst Toerisme & UiT, de Bibliotheek en Villa Mescolanza in samenwerking met stad Turnhout.

Drempels

Inmiddels zijn we twee jaar verder. De vier kantoren verspreid over de stad worden uitsluitend bemand door vrijwilligers. Zij boeken voor mensen met een beperkt budget zowel vakanties en daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten aan sterk verminderde prijzen. “De vrijwilligers maken de reservaties. Vervolgens gaan de mensen met hun reservatiebewijs naar de balie van hun verblijf of daguitstap om daar aan verminderd tarief te betalen. Het verschil met de gewone prijs wordt tot slot bijgepast door de Vlaamse overheid”, legt Chris uit. Ook ondersteunen de vrijwilligers in het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer. “Het gaat om veel meer dan alleen het financiële aspect. Wat moet je allemaal in je valies steken? Waar koop je tickets voor de bus of trein? Dat lijken kleine zaken, maar voor wie nooit op vakantie gaat, zijn dat grote drempels.”

Groot gemis

Ondanks de moeilijkere start heeft Rap op Stap op die manier al 135 vakanties en 328 daguitstappen mogen boeken de afgelopen twee jaar. “Dat zijn mooie resultaten, maar er zit zeker nog groeimarge op”, zegt Chris. Voor veel mensen die het niet breed hebben of zelfs onder de armoedegrens leven, is het dan ook niet eenvoudig om hun zuurverdiende centen ‘op te geven' aan een dagje Bobbejaanland of Planckendael. “Veel mensen moeten het opnieuw leren om zichzelf dat te gunnen”, vertelt vrijwilliger en ervaringsdeskundige Cas. “Uitstapjes en vakanties worden altijd uitgesteld omdat hun budget dat niet toelaat, maar dat is wel echt een groot gemis. Vakanties zouden eigenlijk geen luxe mogen zijn. Ook kinderen op kamp laten gaan, is cruciaal voor hen om erbij te horen. Ik ben heel blij dat ik dat als vrijwilliger kan helpen waar te maken.”

Praktisch

De Turnhoutse Rap op Stapkantoren vind je in de Otterstraat 114, Warandestraat 42, Begijnenstraat 39 en op de Grote Markt 44. De openingsuren zijn terug te vinden op www.rapopstapturnhout.be.

