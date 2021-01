Turnhoutse politie betrapt eigen collega op lockdownfeest: “750 euro boete én sanctie binnen het korps”

De lokale politie in Turnhout heeft met oudjaar vier interventieploegen en acht extra patrouilleploegen ingezet om te controleren of iedereen zich aan de geldende coronamaatregelen hield. De agenten hebben die nacht drie lockdownfeestjes stilgelegd in Turnhout, Beerse en Oud-Turnhout. Nu blijkt dat ze daarbij ook één van hun eigen collega’s betrapt hebben. De agent was samen met zijn echtgenote aanwezig op een lockdownfeestje in Oud-Turnhout. “Al is de term lockdownfeestje hier niet echt op zijn plaats”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout. “Het ging eerder om een familiebijeenkomst buiten op het terras van een woning. Daar waren ook minderjarigen bij, maar het klopt dat er te veel volwassenen aanwezig waren en er dus een inbreuk is vastgesteld.”