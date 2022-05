Turnhoutse brugfiguren oogsten lof bij internationale welzijnspartners

TurnhoutBuurtbewoners van dienstencentrum De Schoor in Turnhout waren dinsdagnamiddag uitgenodigd aan De Babbelbus. Ze mochten er suggesties geven rond het aanbod en de noden in dienstencentrum De Schoor. Een internationale delegatie kwam terwijl luisteren hoe de stad sociaal isolement bij senioren voorkomt met behulp van brugfiguren.

In 2020 startte Turnhout het project ‘from Isolation to Inclusion’ (I2I), een project op om sociaal isolement bij senioren te voorkomen en aan te pakken. Hiervoor werkt Turnhout samen met tien andere internationale partners en worden goede initiatieven en onderzoeken uitgewisseld. Dinsdag verzamelde een internationale delegatie samen met Turnhoutse welzijnspartners in dienstencentrum De Schoor in Turnhout om elkaar te inspireren met cases en praktijkvoorbeelden.

Brugfiguur

Stad Turnhout stelde er de werking van de brugfiguur voor. Een brugfiguur is aanspreekpunt voor senioren die een hulpvraag hebben en bekijkt of er ook nood is aan sociale contacten. “In het opstartjaar werden een 160-tal huisbezoeken afgelegd en 115 senioren bereikt, wat mooie resultaten zijn. De gemiddelde leeftijd van senioren die zorg vragen is 78 jaar en 82% is alleenstaand. Onze brugfiguur verwees meer dan 230 keer door naar andere zorgpartners zoals Zorggroep Orion, Samana VZW, ziekenfondsen, maar ook bijvoorbeeld – best opvallend -met partners, zoals de politie en de verpleegkunde-opleiding van Thomas More”, schetst schepen van Welzijn Kelly Verheyen de werking van de brugfiguren. “Positief is dat de meeste senioren ook contact houden met de brugfiguur, zodat ze nieuwe hulpvragen sneller stellen en dus ook sneller geholpen worden. Vele senioren durven niet snel om hulp te vragen, dus dat toont toch duidelijk de meerwaarde van het werken met brugfiguren. De brug naar hulp is gelegd na een eerste contact, ook voor de toekomst.”

Volledig scherm De Babbelbus trok naar dienstencentrum De Schoor in Turnhout © RV

De internationale delegatie maakte meteen ook kennis met De Babbelbus waar buurtbewoners van De Schoor uitgenodigd werden om mee te denken en suggesties te geven. “Ruim 1.500 buurtbewoners kregen een persoonlijke uitnodiging in de bus om langs te komen in De Babbelbus. Doel: de werking van dienstencentrum De Schoor beter leren kennen en ineens ook meedenken over bepaalde noden of suggesties te geven voor het huidige en toekomstige aanbod aan diensten en activiteiten in De Schoor”, zegt Luc Op de Beek, schepen en voorzitter van Zorggroep Orion.

De internationale welzijnspartners waren alvast enthousiast over de netwerkdag in Turnhout. “Turnhout is misschien niet de grootste partner uit het project, maar heeft vandaag heel wat inspirerende praktijkvoorbeelden gebracht”, zegt Ragni Macqueen Leifson, Noorse projectleider van het project.