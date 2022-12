Turnhoutse brandweer viert opnieuw haar beschermheilige Sint-Barbara

Sint-Barbara is de beschermheilige van de gevaarlijke beroepen, niet alleen van de brandweer, maar ook van de politie, ontmijners en mijnwerkers. Haar naamdag valt eigenlijk op 4 december, maar de meeste vieringen vinden gemakshalve plaats op de eerste zaterdag van de maand. En dat was dus ook het geval in Turnhout. Voor het eerst sinds 2019 werden de pompiers en ambulanciers van de Turnhoutse brandweerpost opnieuw flink in de bloemetjes gezet. Hun dag startte al goed met een heerlijk ontbijt, gevolgd door een feestelijke ontvangst op het stadhuis, waar ze werden toegesproken door burgemeester Paul Van Miert (N-VA) en postoverste Gert Bax.

“We hebben het afgelopen jaar een hele reeks markante interventies mogen opschrijven: de gasontploffing in Turnhout, de brand in de Merodelei en in het Begijnhof, enkele stalbranden, de ontruiming van de Talentenschool en later ook van het Heilig Graf. Ook storm Eunice hield ons dagenlang bezig. Daarnaast moesten we uitrukken voor een drugslabo, een metaalbrand, en nog zo veel meer. Ook voerden we maar liefst 5.000 ziekenwageninterventies uit”, zegt Bax. “De ambulanciers en de pompiers zijn de basis van alle hulpverlening. Het is een job die enorm veel vraagt, maar weet dat de inzet bijzonder gewaardeerd wordt. Vorig jaar met de gasontploffing in de Boerenkrijglaan op oudjaar heeft iedereen in België ook mogen zien waar ons korps toe in staat is”, zegt de burgemeester fier. Na de receptie werd er nog gezellig nagepraat tijdens de lunch, een stevige borrel op café en het diner.